மாவட்ட செய்திகள்

ஒதியஞ்சாலை சுகாதார நலவழி மையம் சார்பில்பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனைஅமைச்சருடன் சிவா எம்.எல்.ஏ. வாக்குவாதம் + "||" + Corona examination for the general public Siva MLA with Minister Arguments

ஒதியஞ்சாலை சுகாதார நலவழி மையம் சார்பில்பொதுமக்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனைஅமைச்சருடன் சிவா எம்.எல்.ஏ. வாக்குவாதம்