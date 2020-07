மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.24 ஆயிரத்துக்கு பழைய நோட்டுகள் வைத்திருந்த மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிக்கு உதவிய கலெக்டர் ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு காசோலை வழங்கினார் + "||" + For Rs.24 thousand The old banknotes possession To the disabled couple Helped collector

ரூ.24 ஆயிரத்துக்கு பழைய நோட்டுகள் வைத்திருந்த மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிக்கு உதவிய கலெக்டர் ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு காசோலை வழங்கினார்