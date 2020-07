மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு: திருச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - உடலில் கத்தி குத்து + "||" + Resistance to setting up a sewage treatment plant In front of the Trichy Collector Office Farmers wait struggle Knife punch in the body

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு: திருச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - உடலில் கத்தி குத்து