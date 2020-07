மாவட்ட செய்திகள்

சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் தேனீ வளர்க்க இலவச பயிற்சி + "||" + Free training on bee keeping at the Centect Agricultural Science Center

