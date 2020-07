மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் இறந்த முதியவருக்கு கொரோனா: பரிசோதனை முடிவு வருவதற்குள் உடலை உறவினர்கள் தகனம் செய்ததால் பரபரப்பு + "||" + Died at Thoothukudi Government Hospital Corona for the elderly: Until the test results come out The body was cremated by relatives

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் இறந்த முதியவருக்கு கொரோனா: பரிசோதனை முடிவு வருவதற்குள் உடலை உறவினர்கள் தகனம் செய்ததால் பரபரப்பு