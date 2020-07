மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தனிமை மையத்தில் அடிப்படை வசதி இல்லை; சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் குற்றச்சாட்டு + "||" + The Corona Isolation Center lacks basic facilities; treatmenters are said to accusation

