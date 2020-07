மாவட்ட செய்திகள்

துறையூரில் கொரோனா பீதியில் பெற்ற தாயை நடுத்தெருவில் விட்டுச்சென்ற மகன் - பொதுமக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் மூதாட்டி தவிப்பு + "||" + In Thuraiyur Corona panic The receiving mother Left in the middle of the street Son

துறையூரில் கொரோனா பீதியில் பெற்ற தாயை நடுத்தெருவில் விட்டுச்சென்ற மகன் - பொதுமக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் மூதாட்டி தவிப்பு