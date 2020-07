மாவட்ட செய்திகள்

மராத்தா இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்த வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 27-ந் தேதி முதல் தினசரி விசாரணை + "||" + In the case of opposing the Maratha reservation The first daily hearing in the Supreme Court on the 27th

மராத்தா இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்த வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 27-ந் தேதி முதல் தினசரி விசாரணை