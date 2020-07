மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் பங்கேற்பு + "||" + MPs and MLAs pay homage to Kamaraj statue in Nagercoil

நாகர்கோவிலில் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் பங்கேற்பு