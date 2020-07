மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் முதன்மைக்கல்வி அதிகாரி வழங்கினார் + "||" + Textbooks for SSLC, Plus-2 students were provided by the Primary Education Officer

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் முதன்மைக்கல்வி அதிகாரி வழங்கினார்