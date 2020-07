மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வினியோகம் + "||" + Distribution of free textbooks to 10th and 12th class students in Villupuram district

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வினியோகம்