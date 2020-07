மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் - கடலூர் மாவட்டத்தில் தென்பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே ரூ.33 கோடியில் தடுப்பணை கட்டும் பணி + "||" + Villupuram - Rs 33 crore dam construction work across the South Indian river in Cuddalore district

விழுப்புரம் - கடலூர் மாவட்டத்தில் தென்பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே ரூ.33 கோடியில் தடுப்பணை கட்டும் பணி