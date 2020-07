மாவட்ட செய்திகள்

“சிவசேனாவை எதிர்க்காவிட்டால் காங்கிரஸ் அழிந்துவிடும்” - சஞ்சய் நிருபம் காட்டம் + "||" + "Congress will perish if it does not oppose Shiv Sena" - Sanjay Nirupam Show

“சிவசேனாவை எதிர்க்காவிட்டால் காங்கிரஸ் அழிந்துவிடும்” - சஞ்சய் நிருபம் காட்டம்