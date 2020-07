மாவட்ட செய்திகள்

பீதர் தொகுதி, பா.ஜனதா எம்.பி. பகவந்த் கூபாவுக்கு கொரோனா - தொடர்பில் இருந்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கு தனிமை + "||" + Peter Vol., BJP MP Corona to Bhagwant Kuba - Loneliness to the Congress MLA who was in touch

பீதர் தொகுதி, பா.ஜனதா எம்.பி. பகவந்த் கூபாவுக்கு கொரோனா - தொடர்பில் இருந்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கு தனிமை