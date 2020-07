மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே போலீசார் வாகன சோதனை: காரில் துப்பாக்கியுடன் வந்த நெல்லை ரவுடி அதிரடி கைது - மேலும் 2 பேர் சிக்கினர்-பயங்கர ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + Near Kovilpatti Police vehicle search: The car came with a gun Nellai Rowdy arrested in action

கோவில்பட்டி அருகே போலீசார் வாகன சோதனை: காரில் துப்பாக்கியுடன் வந்த நெல்லை ரவுடி அதிரடி கைது - மேலும் 2 பேர் சிக்கினர்-பயங்கர ஆயுதங்கள் பறிமுதல்