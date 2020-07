மாவட்ட செய்திகள்

வையம்பட்டி அருகே பிளஸ்-2 மாணவி தீக்குளித்து தற்கொலை; தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் பரிதாப முடிவு + "||" + Plus-2 student commits suicide by fire near Vaiyampatti; Awful result for failing the exam

வையம்பட்டி அருகே பிளஸ்-2 மாணவி தீக்குளித்து தற்கொலை; தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் பரிதாப முடிவு