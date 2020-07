மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி மாத பிறப்பு: கரூரில், தேங்காயை சுட்டு கொண்டாட்டம் + "||" + Birth of the month of Aadi: In Karur, coconut frying celebration

ஆடி மாத பிறப்பு: கரூரில், தேங்காயை சுட்டு கொண்டாட்டம்