மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூருக்கு சென்று திரும்பிய 59 பேர் கொரோனா பரிசோதனைக்கு மறுப்பு நெல்லிக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு + "||" + A riot broke out near Nellikuppam as 59 people who had gone abroad refused to be tested for corona

வெளியூருக்கு சென்று திரும்பிய 59 பேர் கொரோனா பரிசோதனைக்கு மறுப்பு நெல்லிக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு