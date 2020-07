மாவட்ட செய்திகள்

மைசூரு நகரில் கொரோனா பதிப்பு அதிகம் உள்ள நரசிம்மராஜா, சாமராஜா தொகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு அமல் - மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + Corona version in Mysore city in high Full curfew in Narasimharaja and Samaraja constituencies

மைசூரு நகரில் கொரோனா பதிப்பு அதிகம் உள்ள நரசிம்மராஜா, சாமராஜா தொகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு அமல் - மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு