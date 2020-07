மாவட்ட செய்திகள்

தலைவிரி கோலமாக இருந்ததால் தாய் கண்டிப்பு - 10 வயது சிறுமி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Mother sews because the headband was round - 10-year-old girl commits suicide by hanging

தலைவிரி கோலமாக இருந்ததால் தாய் கண்டிப்பு - 10 வயது சிறுமி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை