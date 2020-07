மாவட்ட செய்திகள்

திருவையாறு அருகே மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Villagers block the road to open a liquor store near Thiruvaiyaru

திருவையாறு அருகே மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்