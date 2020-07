மாவட்ட செய்திகள்

அறச்சலூரில் ரூ.3 கோடி செலவில் மஞ்சள் ஆராய்ச்சி மையம் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + In araccalur Yellow Research Center at a cost of Rs 3 crore Chief Minister Edappadi Palanisamy Laid the foundation

அறச்சலூரில் ரூ.3 கோடி செலவில் மஞ்சள் ஆராய்ச்சி மையம் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார்