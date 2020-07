மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.935 கோடி மதிப்பில் கீழ்பவானி வாய்க்கால் சீரமைக்கப்படும்முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல்

Rs 935 crore, The Keelpavani canal will be rehabilitated, Chief Minister Edappadi Palanisamy informed

