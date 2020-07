மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்த அனைவரும் பிளாஸ்மா தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும் - அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் வேண்டுகோள் + "||" + From corona infection All who were healed Plasma must be donated - At the request of Minister Dr. Vijayabaskar

