மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக 58 பேருக்கு தொற்று கொரோனாவுக்கு மேலும் 3 பேர் பலி - 4 நாட்களில் 10 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 58 people were newly infected in Corona 3 more killed - 10 deaths in 4 days

புதிதாக 58 பேருக்கு தொற்று கொரோனாவுக்கு மேலும் 3 பேர் பலி - 4 நாட்களில் 10 பேர் உயிரிழப்பு