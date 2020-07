மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி இலக்கு வருகிற 31-ந் தேதிக்குள் எட்டப்படும் + "||" + The target for cultivation of curry in delta districts will be reached by the 31st

