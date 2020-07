மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை: ஒரே நாளில் 47 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Treatment for corona infection in Ooty: 47 people recovered in one day and returned home

