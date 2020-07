மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிலையங்களில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த முளைப்புத்திறன் இல்லாத 51 மெட்ரிக் டன் விதைகள் விற்க தடை + "||" + Prohibition on sale of 51 metric tons of non-germinated seeds kept for sale in private stations

தனியார் நிலையங்களில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த முளைப்புத்திறன் இல்லாத 51 மெட்ரிக் டன் விதைகள் விற்க தடை