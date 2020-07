மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் 24 மணி நேரத்தில் கிடைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் தகவல் + "||" + Corona test results available within 24 hours Minister of Action MC Sampath Information

