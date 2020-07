மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறும் நடிகர் அமிதாப்பச்சன், குடும்பத்தினர் ஓரிரு நாளில் வீடு திரும்புவார்கள் - ஆஸ்பத்திரி நிர்வாகம் தகவல் + "||" + Receiving treatment for corona Actor Amitabh Bachchan, Family Will return home in a day or two - Hospital management information

