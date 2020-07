மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + In Tanjore district, the roads were deserted without any movement of the entire curfew population

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடின