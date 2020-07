மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 700 படுக்கைகள் தயார் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + For patients with corona infection 700 beds ready for treatment Information by Collector Sandeep Nanduri

கொரோனா பாதித்த நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 700 படுக்கைகள் தயார் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்