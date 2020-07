மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி தாலுகாவுடன் இணைப்பு: அமைச்சருக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடிய வானரமுட்டி கிராம மக்கள் + "||" + Link with Kovilpatti taluka Celebrated by offering sweets to the minister Vanaramutty villagers

கோவில்பட்டி தாலுகாவுடன் இணைப்பு: அமைச்சருக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடிய வானரமுட்டி கிராம மக்கள்