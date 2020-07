மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரியில் விடுதியின் 3-வது மாடியில் இருந்து குதித்து பயிற்சி டாக்டர் தற்கொலை உடுமலையை சேர்ந்தவர் + "||" + Dr. Suicide Udumalai, who practiced jumping from the 3rd floor of a hostel at Stanley Hospital

