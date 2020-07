பட்ஜெட்

ரூ.9 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல்: வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஏழைகளுக்கு இலவச மின்சாரம் - சட்டசபையில் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + Budget filed For the poor below the poverty line Free electricity Assembly Chief-Minister Narayanasamy announcement

