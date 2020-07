மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா வக்கீல் பிரிவு மாநில துணை தலைவராக வணங்காமுடி நியமனம் + "||" + Vanangamudi has been appointed as the State Vice President of the BJP Bar

பா.ஜனதா வக்கீல் பிரிவு மாநில துணை தலைவராக வணங்காமுடி நியமனம்