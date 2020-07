மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பிளாஸ்டிக் குடோனில் தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் சேதம் + "||" + Fire at plastic godown in Tanjore; Damage to goods worth several lakhs of rupees

தஞ்சையில் பிளாஸ்டிக் குடோனில் தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் சேதம்