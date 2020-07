மாவட்ட செய்திகள்

விரைவில் தமிழகம் சகஜ நிலைக்கு திரும்பும் சென்னையில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்துள்ளது அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தகவல் + "||" + in Chennai Corona infection has come under control Minister RP Udayakumar informed

