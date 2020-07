மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Collector inspection of areas affected by corona infection in vitiligo

