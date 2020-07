மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகம், மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதியில் கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration by the Sugarcane Farmers Association in the area of Tiyakaturugam, Bamboo

தியாகதுருகம், மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதியில் கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்