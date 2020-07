மாவட்ட செய்திகள்

“மதத்தை யார் இழிவுபடுத்தினாலும் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ எச்சரிக்கை + "||" + Whoever despises religion The government will take action Minister Kadampur Raju warns

“மதத்தை யார் இழிவுபடுத்தினாலும் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ எச்சரிக்கை