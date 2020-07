மாவட்ட செய்திகள்

தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: சாத்தான்குளத்துக்கு 3 போலீசாரை அழைத்து வந்து சி.பி.ஐ. விசாரணை நடித்து காட்டியதை வீடியோ பதிவு செய்தனர் + "||" + Father-son murder case For Sathankulam 3 policemen were brought in and arrested by the CBI. Inquiry

தந்தை-மகன் கொலை வழக்கு: சாத்தான்குளத்துக்கு 3 போலீசாரை அழைத்து வந்து சி.பி.ஐ. விசாரணை நடித்து காட்டியதை வீடியோ பதிவு செய்தனர்