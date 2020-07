மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக குடியாத்தம் நகராட்சி பகுதியில் 8 நாட்கள் முழு ஊரடங்கு கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Prevention of corona infection In the municipal area of Gudiyatham 8 days full curfew Collector Notice

கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக குடியாத்தம் நகராட்சி பகுதியில் 8 நாட்கள் முழு ஊரடங்கு கலெக்டர் அறிவிப்பு