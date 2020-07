மாவட்ட செய்திகள்

ராய்ச்சூரில், கொரோனா பரவலால் பள்ளிகள் மூடல்:வீடு தேடி சென்று மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வைரஸ் தொற்று குறித்து விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்துகிறார்கள் + "||" + Schools closed due to corona outbreak Go in search of housing Conducting lessons for students Government school teachers

ராய்ச்சூரில், கொரோனா பரவலால் பள்ளிகள் மூடல்:வீடு தேடி சென்று மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வைரஸ் தொற்று குறித்து விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்துகிறார்கள்