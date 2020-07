மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் டேங்கர் லாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி சாலையில் பாலை கொட்டி விவசாயிகள் போராட்டம் - கொள்முதல் விலையை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல் + "||" + In Maharashtra Tanker trucks stopped Pouring milk on the road Farmers struggle

மராட்டியத்தில் டேங்கர் லாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி சாலையில் பாலை கொட்டி விவசாயிகள் போராட்டம் - கொள்முதல் விலையை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல்