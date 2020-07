மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்டு சிதம்பரம் சப்-கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு திரண்டு வந்த மீனவர்கள் + "||" + Asking permission to use the shortcut web Fishermen gather at Chidambaram Sub-Collector Office

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்டு சிதம்பரம் சப்-கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு திரண்டு வந்த மீனவர்கள்