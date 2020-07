மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் முதல் முறையாக 10 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு - 280 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + For the first time in Maratha Corona damage exceeding 10 thousand 280 casualties

