மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம்: பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர் தீக்குளிக்க முயற்சி போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு; 145 பேர் கைது + "||" + Struggle to assert demands PWD Voucher employee Try to put out the fire 145 arrested

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம்: பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர் தீக்குளிக்க முயற்சி போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு; 145 பேர் கைது