மாவட்ட செய்திகள்

சரவணம்பட்டியில் உள்ள சிரவணமாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு - பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + In Saravanampatti Officials raid Srivanamapuriswarar temple - Excitement as the public rallied

சரவணம்பட்டியில் உள்ள சிரவணமாபுரீஸ்வரர் கோவிலில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு - பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு