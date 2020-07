மாவட்ட செய்திகள்

காகிதப்பட்டறையில், வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + To provide drinking water connection to the houses Public road blockade Traffic damage

காகிதப்பட்டறையில், வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு